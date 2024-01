«On ne s’en sort plus, c’est très difficile» : la mobilisation des agriculteurs se poursuit sur l’A64

Les agriculteurs sont en colère. Près de Toulouse, à Carbonne, ils ont installé un campement de fortune depuis quatre jours sur l'autoroute A64 et sont déterminés à le maintenir. Ils protestent notamment contre des charges trop importantes.

Un combat qui ne faiblit pas. Depuis maintenant quatre jours, les agriculteurs bloquent l’autoroute A64 à Carbonne, en Haute-Garonne, pour alerter sur leurs difficultés et réclamer au gouvernement un soutien financier.

Un rassemblement qui se durcit car la flambée des coûts de production et les conséquences commerciales de la guerre en Ukraine compliquent encore plus leur activité.

«Personne ne nous soutient»

«On ne s’en sort plus, c’est très difficile. On a l’impression que personne ne nous soutient. Plus on avance dans le monde agricole, plus les charges sont lourdes à supporter», déplore Marie Pareayre, céréalière, sur CNEWS. Les agriculteurs se sont organisés pour passer une nouvelle nuit sur place et tout est prévu pour ne pas arrêter le combat.

Un camp de fortune a été installé avec des barbecues, des générateurs et des cuves à eau. «On stocke ce que les gens nous donnent, notamment de la viande. Il y a de quoi faire pour la soirée», explique un manifestant. Les agriculteurs protestent également contre le manque de moyens et les trop importantes restrictions qui visent leur métier face aux règles de l’Union européenne et les normes environnementales.

Ces contraintes inquiètent notamment les étudiants de ce secteur. «J’aimerais reprendre l’exploitation de mes parents, mais vu tout ce qu’il se passe, c’est un peu compliqué de savoir si je vais le faire ou pas», s’interroge une étudiante. Emmanuel Macron semble pourtant avoir entendu le message de certaines organisations agricoles. Lors d’une conférence, mardi dernier, il a pointé du doigt les nombreuses normes inutiles qui découragent les agriculteurs, promettant une simplification.

Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a depuis déclaré ce dimanche que le projet de loi sur l'agriculture sur l'installation de nouveaux agriculteurs, qui devait être présenté mercredi en Conseil des ministre, allait finalement être reporté de «quelques semaines» pour être complété d'un volet «simplification», sur fond de manifestations.