Déficit : opérateurs, organismes consultatifs... Ces économies possibles parmi les structures publiques

Le gouvernement a promis 40 milliards d’économies dès 2026 afin de combler le déficit budgétaire. Dans son édition du jour, le JDD pointe du doigt les montants alloués à certains organismes dont l'efficacité est parfois remises en cause.

Et si l'Etat allait trouver les 40 milliards d'économies tant souhaités dans sa propre organisation ? C'est en tout cas, l'idée qui traverse actuellement les couloirs du Sénat, puisqu'une commission d'enquête est en cours sur ce sujet.

La France est un véritable mille-feuille administratif, ce n'est pas nouveau. Et le Journal du Dimanche a d'ailleurs fait les comptes.

Au total, 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs ont été recensés, mais la liste est loin d'être exhaustive. Et ces derniers ont un coût estimé entre 80 et 107 milliards d'euros par an, selon un rapport d'information fait au nom de la commission des finances du Sénat.

France travail, associations d'aide aux migrants...

Dans le cadre de cette commission d'enquête, les Sénateurs vont se pencher sur l'efficacité de nombreuses structures comme le Conseil national du bruit, le Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes (qui ferait doublon avec le ministère du même nom), mais aussi France Travail, dont l'efficacité a été remise en cause par la Cour des Comptes.

Mais ce n'est pas tout. Le financement des associations sera également examiné soigneusement par les membres de la chambre haute du Parlement.

Le chèque total accordé aux associations d'aide aux migrants est de l'ordre du milliard d'euros chaque année.

Ainsi, environ 10 millions d'euros seront accordés en 2025 dans le cadre de l'assistance juridique aux étrangers irréguliers, alors que le même budget ne dépassait pas les 4,4 millions d'euros en 2014.