Sondage : 56% des Français souhaitent une diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce vendredi, révèle que 56% des Français souhaitent une diminution des aides sociales afin de lutter contre le déficit budgétaire.

Mardi dernier, le Premier ministre François Bayrou a dressé un portrait alarmant des finances publiques. Le chef du gouvernement a tenu un discours inquiétant quant à l’endettement et le déficit de la France, parmi les plus élevés en Europe.

Alors que l’exécutif doit faire 40 milliards d’euros d’économies de plus sur son budget pour l’année 2026, un sondage CSA pour CNEWS, Europe et le JDD, révèle ce vendredi que 56% des Français sont favorables à une diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire. A contrario, 43% y sont opposés, tandis que 1% ne se prononce pas.

Dans le détail, 59% des hommes et 54% des femmes sont pour cette diminution afin de lutter contre le déficit. Du côté de l’âge des personnes sondées, les 65 ans et plus sont les plus nombreux à soutenir cette baisse des aides sociales (63%), devant les 50 ans et plus (61%). A contrario, les 18-24 ans y sont opposés, à hauteur de 54%.

Si on se penche sur les catégories socioprofessionnelles, les CSP-, qui représentent les catégories les moins favorisées, sont les plus favorables à une diminution des aides sociales pour lutter contre le déficit budgétaire (57%). Un point de plus que les CSP+ (56%) et deux de plus que les inactifs (55%).

Un clivage profond entre la droite et la gauche

L’idée d’une diminution des aides sociales divisent profondément selon les appartenances politiques. En effet, à gauche 71% des sympathisants du Parti socialiste y sont défavorables. Trois points de plus que les Écologistes (68%). Les électeurs de La France insoumise, bien qu’opposés, sont cependant plus partagés (59% de contre).

De l’autre côté de l’échiquier politique, 69% des Français proches de Renaissance, parti présidé par Gabriel Attal ont répondu «oui» à la question de l’institut CSA. A droite, 84% des électeurs des Républicains sont favorables à cette diminution si elle peut permettre de lutter contre le déficit budgétaire.

Enfin, à l’extrême droite, 64% des Français attirés par les idées du Rassemblement national considèrent qu’une baisse des aides sociales est une bonne idée face aux dérives budgétaires de l’Etat.

*Sondage réalisé les 17 et 18 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.000 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.