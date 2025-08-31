Sondage : pour 87% des Français les ONG écologistes sont trop dogmatiques

D'après une enquête réalisée par le groupe de réflexion Fondapol, 87 % des Français estiment que les ONG écologistes sont trop dogmatiques, ces dernières étant souvent à l'origine de blocus affaiblissant petit à petit les filières agricoles.

Pour une écrasante majorité des Français, elles devraient se remettre en question. Une enquête réalisée par le think tank Fondapol établit que 87% des sondés jugent que les ONG écologistes sont trop dogmatiques.

De plus, 84% des Français dénoncent leurs méthodes de pression, autant sur le plan médiatique que judiciaire, tandis que 86% des personnes interrogées constatent que ces ONG bloquent des projets utiles à nos territoires.

Pour l'eurodéputée LR Céline Imart, la mise en place d'une réforme est urgente. «Aujourd'hui, ces ONG ne publient pas leurs comptes, contrairement aux entreprises qui ont des exigences de transparence. On ne sait pas exactement derrière chaque entité qui perçoit des fonds qui se cachent», a-t-elle expliqué.

Plus de 7,4 milliards d'euros versés aux ONG en Europe

«On a des associations militantes comme L214 qui aujourd'hui perçoivent des subventions venues de la foodtech, des entreprises de la Silicon Valley, qui investissent des millions et des millions d'euros dans la viande de laboratoire», a développé l'eurodéputée, qui estime que la classe politique devrait reprendre le dessus sur le militantisme de ces ONG.

Selon la Cour des comptes européenne (CCE), près de 7,4 milliards d'euros ont été versés à plus de 12.000 ONG entre 2014 et 2023.