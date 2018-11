«Corps et sport» : quand le physique des visiteurs fait partie intégrante de l'exposition

Une exposition un peu particulière se tient actuellement à la Cité des sciences et de l'industrie : «Corps et sport» met le physique des visiteurs à contribution, de façon très ludique.

Ici, le but est de mettre le corps humain en valeur à travers différents sports : course, escalade, tennis, tir à la carabine et plein d'autres activités qui font des visiteurs les véritables objets d'art de l'exposition.

Une visite des plus ludiques qui saura ravir les plus petits... mais peut-être surtout les plus grands.