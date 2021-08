Vidéo : scotché sur son siège en plein vol après avoir agressé une hôtesse de l’air

Un passager de Frontier Airlines a été scotché à son siège pendant toute la durée du vol Philadelphie-Miami après avoir agressé le personnel de bord.

Le jeune homme de 22 ans est accusé d'avoir touché les seins d'une hôtesse de l’air, les fesses d’une autre et frappé un troisième agent de bord au visage dimanche 1er août.

A la suite de cette altercation en plein ciel, il a été maîtrisé par d'autres passagers et scotché à son siège, avant d’être arrêté par la police à son arrivée à l'aéroport international de Miami.

#frontier #frontierairlines crazy it happened right beside, me it’s crazy out here pic.twitter.com/YdjURlSb5p

