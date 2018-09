Mélissa Thompson a accusé en juin dernier Harvey Weinstein de l'avoir violée en 2011.

Dans une vidéo tournée par la jeune femme lors d'un rendez-vous professionnel organisé plus tôt le jour du viol présumé, on voit le producteur déchu lui faire des avances et des attouchements qui la mettent mal à l'aise.

Une vidéo accablante pour l'ancien «patron» d'Hollywood.