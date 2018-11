Michelle Obama règle ses comptes avec Donald Trump dans son livre

L'ancienne Première dame des États-Unis a décidé de se livrer. Son ouvrage, «Becoming», sortira jeudi 15 novembre dans vingt-quatre langues. C'est un livre très attendu, et pour cause : Michelle Obama était soumise au droit de réserve durant la présidence de son mari.

Le 15 novembre sortiront donc les confidences de Michelle Obama, compilées dans 426 pages. Dans «Becoming», elle balaie aussi bien son désinterêt pour la politique que sa vie intime. L'avocate de 54 ans revient notamment sur la polémique du lieu de naissance de son mari. «Donald Trump, avec ses sous-entendus irresponsables et bruyants, a mis ma famille en danger», explique-t-elle. «Et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais.»

La réponse du président républicain n'a pas tardé : «Michelle Obama a été payée très cher pour écrire un livre et ils insistent toujours pour que vous sortiez des polémiques.»

de nombreuses confidences sur sa vie intime

La femme de Barack Obama révéle également son difficile combat pour devenir mère. «Je ne savais pas à quel point les fausses couches étaient courantes. Nous n'en parlions pas. Je me suis sentie seule et perdue.» Elle confie avoir eu recours à des fécondations in vitro (FIV) pour avoir ses filles Malia et Sacha, aujourd'hui agées de 20 et 17 ans.

L'ancienne First Lady livre également ses conseils pour une relation équilibrée : «Faire appel à un conseiller conjugal nous a appris à exprimer nos différences. Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que mon bonheur était à moi. J'ai commencé à travailler plus. J'ai commencé à demander de l'aide. Pas seulement à lui mais à d'autres personnes aussi. J'ai arrêté de me sentir coupable.»

Pour leurs mémoires, le couple Obama aurait reçu 60 millions de dollars. Avant, George W. Bush avait obtenu dix millions de dollars et quinze millions avaient été avancés à Bill Clinton pour son autobiographie «Ma vie».