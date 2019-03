Chaque année depuis 1989, les Islandais célèbrent le Bjordagur, la journée de la bière. Et ce n'est pas un jour choisi au hasard, c'est tout simplement l'anniversaire où le breuvage a été autorisé. Il avait été interdit entre 1915 et 1989.

Entrer dans un bar, commander une bière et trinquer, cette scène qui n’a rien de surprenant était impossible jusqu’au 1er mars 1989 en Islande. Alors depuis 30 ans, cette journée a de faux airs de jour férié.

La bière a été prohibée pendant 74 ans pour une raison politique. Ce breuvage était associé au mode de vie danois, alors qu’à l’époque, l’Islande luttait pour son indépendance du Danemark. Mais depuis, le houblon et le malt coulent à flot dans les auberges. Et le 1er mars, encore plus qu’un autre jour.

Pendant 24 heures, la pinte de blonde coûte en moyenne 6 euros contre 9 euros le reste de l’année. Et représente aujourd’hui plus de la moitié de la consommation de boissons alcoolisées. L’Islande est derrière la Norvège, le pays d’Europe où le prix de l’alcool est le plus élevé.