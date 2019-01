Australie : distribution de bières gratuites contre la vague de chaleur

Alors que l'Australie-Méridionale fait face à des records de chaleur ce jeudi, avec un thermomètre avoisinant les 50 degrés, certains habitants reçoivent... de la bière gratuite.

D'après le Bureau de la météorologie, 49,5 degrés Celsius ont été relevés à Port Augusta, au nord d'Adélaïde – du jamais vu. Dans la ville-même, les températures s'élevaient à 47,7 °C, faisant tomber un record qui datait de 1939. A travers tout l'Etat, les pics ont été dépassés dans plus de treize villes.

Les habitants d'Adélaïde sont habitués à dégouliner de sueur pendant l'été austral, mais peinaient malgré tout face à cette extrême chaleur. D'après les autorités sanitaires de l'Etat, 44 personnes ont été traitées en urgence du fait de la chaleur ces dernières 24 heures. «Pensez à vous enquérir du sort de vos amis les plus âgés, de vos proches, vos voisins et ceux qui sont malades», ont prévenu ces services sur Twitter.

Si la plupart des habitants de la ville poussent leur climatiseur à fond, certains commerçants n'hésitent pas à surfer sur cette explosion du thermomètre. C'est le cas de l'hôtel Red Lion, qui propose une bière gratuite à tous ses clients tant que la température dépassera les 45 degrés.

A pub in Elizabeth is offering free beer if the temperature reaches over 45° today. We'll have the latest on South Australia's extreme heat in 7 News at 6pm. #7News pic.twitter.com/QaBKaKYzZB

— 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 24 janvier 2019