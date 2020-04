Autriche : un début de déconfinement prudent

Les vitrines sont nettoyées et dans les magasins, les mannequins reprennent du service. Après un mois de confinement, les commerces s'animent de nouveau et les rues de Vienne reprennent vie. Un assouplissement prudent et progressif.

Seuls les commerces de moins de 400 mètres carrés ont reçu l’autorisation d'ouvrir, et à certaines conditions. Le nombre de clients est limité et chacun doit respecter les règles de distanciation sociale.

Pour leurs déplacements, les habitants doivent continuer à se protéger.

En Autriche, la réouverture de l'ensemble des commerces est prévue pour le 1er mai, jour ferié où l'on fête le travail. Suivront au milieu du mois les écoles, les hôtels et les restaurants, à condition que la pandémie reste sous contrôle dans le pays.