Vidéo : Des maisons englouties par la mer après un impressionnant glissement de terrain en Norvège

Huit maisons ont été englouties par la mer ce mercredi 3 juin après un impressionnant glissement de terrain, de plus de 600 mètres en largeur et 150 en hauteur, au nord de la Norvège.

L'incident, qui a eu lieu en plein après-midi, s'est produit plus précisément sur la côte ouest de Krakneset, dans la municipalité d'Alta. Dès son signalement à la police, à 15 h 45, une opération de sauvetage a été lancée par voie aérienne et maritime. Les agents des forces de l'ordre n'ont pas pu pénétrer dans la zone par voie terrestre, du fait de l'instabilité encore présente. Finalement, les opérations ont été annulées vers 19 h, car il semblerait que les maisons étaient vides.

Une personne seulement a été évacuée d'une propriété voisine et aucun blessé n'a été signalé. La police vérifie toutefois ces informations pour confirmer que personne ne soit encore dans la zone. Dans cette dernière, de nombreux bâtiments sont des maisons de vacances, ce qui expliquerait l'absence d'habitants. Elles auraient en revanche été occupées 48 heures avant cet incident, à l'occasion d'un jour férié.

Just now in Alta, Norway: Huge mudslide dragging several houses into the sea. pic.twitter.com/xR4t5zLI7m

— Jan Fredrik Drabløs (@JanFredrikD) June 3, 2020