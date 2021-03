Coronavirus : que pourrait annoncer Jean Castex demain soir ?

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran doivent tenir une conférence de presse demain, jeudi 18 mars, à 18h. Ils annonceront des «mesures supplémentaires» concernant les territoires les plus touchés par l'épidémie : les Hauts-de-France et surtout l'Ile-de-France.

Face à la circulation inquiétante de l'épidémie, un durcissement des restrictions dans ces deux régions semble en effet inéluctable. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé ce mercredi 17 mars que des «mesures seront prises» dans ces deux zones, pouvant aller «jusqu'à un confinement». Elles entreront en vigueur «dès ce week-end».

Pour l'Ile-de-France comme pour les Hauts-de-France, deux hypothèses tiennent la corde. La première est celle d'un confinement le week-end uniquement, comme c'est déjà le cas dans le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes depuis le 26 février. Le gouvernement devra alors fixer les motifs, durées et distances autorisés pour les sorties.

Confinement «strict» et couvre-feu retardé ?

La seconde est celle d'un confinement étendu à toute la semaine. Dans ce cas, il serait possible que l'heure du couvre-feu soit retardée à 20h, comme l'a suggéré un ministre au Parisien mercredi. Se pose également la question de l'ouverture des commerces jugés «non-indispensables», qui avaient été fermés en octobre et novembre dernier, ainsi qu'au-delà d'une certain superficie.

En revanche, quel que soit le scénario, les établissements scolaires devraient garder leurs portes ouvertes. «En l'état des discussions qui ont eu lieu», la fermeture des établissements scolaires «ne fait pas partie de la base de travail étudiée par l'exécutif», a précisé Gabriel Attal mercredi.

Par ailleurs, les départements voisins de ces deux régions devraient aussi se voir appliquer de nouvelles mesures, mais moins sévères. Gabriel Attal a notamment évoqué «un renforcement très fort de la politique tester-alerter-protéger».

On peut par exemple penser à l'Eure ou la Seine-Maritime (Normandie), et surtout à l'Aube (Grand Est), où le «seuil d'alerte» est désormais dépassé. Le taux d'incidence est en effet supérieur à 250 nouveaux cas hebdomadaires pour 100.000 habitants dans ces départements.

Quant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle ne devrait pas subir de nouveau tour de vis, a anticipé mercredi le porte-parole du gouvernement. Nice et une partie du littoral sont déjà sous cloche les fins de semaines.