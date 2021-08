Explosion au Liban : le témoignage d'un rescapé, un an après le drame

Un après l'explosion du port de Beyrouth, portrait d'un ingénieur en télécommunication qui a vécu la scène en direct. Un an après, il se remémore ce moment qui l'a traumatisé.

Il est 18 heures lorsque Shady Rizk filme de la fenêtre de son travail. Quelques secondes plus tard, le souffle de la déflagration le frappe de plein fouet. A sa sortie d'hôpital, 350 points de suture recouvrent son corps. Un an plus tard, les cicatrices sont toujours présentes.

«Les médecins ont dit qu'il y aura des débris de verre dans mon corps pendant encore plusieurs années parce que j'ai été touché par beaucoup d'éclats de verre», confie-t-il. Blessé aussi aux yeux, sa vision est sévèrement endommagée. Les circonstances exactes de l'explosion sont toujours inconnues, mais l’opinion publique pointe du doigt le gouvernement.

«Quand on sait que personne n'a été emprisonné, ça donne envie de tout casser, d'aller manifester, de jeter des cocktails Molotov, de mettre le feu. N'importe quoi pour extérioriser cette colère».

Shady Rizk, n’a qu'une idée en tête, émigrer au Canada pour fuir l’enfer de son pays.