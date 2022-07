14-Juillet 2022 : en immersion dans un centre médical de l’armée française au Liban

Alors que le défilé du 14-Juillet a lieu ce jeudi sur les Champs-Elysées, mettant à l'honneur les forces armées, CNEWS a pu suivre une équipe médicale de l’armée française basée dans un camp de l’ONU sur la «blue-line», au Liban, qui sert de démarcation entre le sud du pays et Israël.

Depuis l'an 2000 et le retrait de l'armée d'Israël du sud Liban, les forces de l'ONU surveillent la «blue-line», cet axe qui sépare les deux pays en guerre. Dans le camp de Naqoura au sud-Liban, ce sont des militaires français qui interviennent en cas d'accident ou, plus grave, en cas de combats entre les belligérants.

Les médecins militaires se tiennent prêts vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour intervenir. «Si on a un appel, en quinze minutes on doit être dans l’hélicoptère, avec tout le matériel», indique ainsi la lieutenant-colonel Marine. Au total, ce sont 10.000 soldats de l’ONU, déployés au sud-Liban, qui peuvent compter sur eux.

Ils interviennent pour tous les types de blessures, comme les hémorragies, les polytraumatismes, les urgences ophtalmiques, les traumatismes crâniens.

Deux secouristes peuvent prendre place dans l’hélicoptère, en plus des blessés. «Il n’y a pas beaucoup de places. En théorie, la capacité est de quatre blessés, deux allongés et deux assis. Mais l’idéal est de n’en récupérer qu’un et de pouvoir se concentrer sur lui», décrit la médecin-urgentiste du service aéro-médical de l’armée française.