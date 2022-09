Manifestations en Iran : les femmes soutenues de plus en plus par les hommes

Les manifestations se sont intensifiées en Iran dans la nuit de jeudi à vendredi. Une révolte, initialement féministe, qui est montée en puissance avec la descente des hommes dans les rues.

Tous, ensemble. La mort de l’Iranienne de 22 ans, Mahsa Amini, le 16 septembre dernier, après son arrestation par la police des mœurs, a créé l’émoi dans tout le pays. Depuis, les manifestations n’ont cessé et les hommes se joint au combat des femmes.

Chaque nuit, de nombreuses Iraniennes se mobilisent dans les rues pour protester contre l'oppression du gouvernement et l’obligation du port de voile. Mais ces dernières ne sont désormais plus seules.

En effet, ils sont de plus en plus nombreux à se mobiliser. Plus tôt dans la semaine déjà, des dizaines d'hommes iraniens s'affichaient la tête voilée sur les réseaux sociaux, dont plusieurs à côté de leur femme, leur sœur, leur cousine ou leur amie, à la tête dénudée. Comme le soulignent certaines femmes interrogées, «on veut qu'à côté de chaque femme, il y ait un homme qui se batte, et qui ait des revendications».

Pour Afchine Alavi, membre du conseil national de la résistance iranienne, ces mobilisations «montrent que le régime des mollahs a échoué dans son idéologie, dans sa contre-culture de réprimer les femmes et d'asservir les hommes».

Pour rappel, au moins 76 civils ont été tués en Iran depuis le début des manifestations, selon les derniers chiffres rapportés jeudi par l'ONG Iran Human Rights.