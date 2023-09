Séisme au Maroc : «Les gens souffrent et l’aide n'arrive pas», témoigne un habitant

Quelques jours après le séisme qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, les recherches sont encore en cours dans de nombreux villages où, en attendant l’aide, un élan de solidarité est né entre les Marocains.

Tout un pays mobilisé. Le Maroc est encore sous le choc du séisme qui a frappé ses terres dans la nuit de vendredi à samedi. Face à cette catastrophe, les survivants s’entraident les uns les autres.

À Amizmiz, un village situé à 55 kilomètres de Marrakech, la protection civile a mis en place un camp de secours pour les habitants ayant perdu leur logement lors du séisme.

Un endroit où dormir et s’abriter en attendant l’arrivée de l’aide : «Les gens souffrent et l’aide est en retard», témoigne un habitant, désormais sans-abri.

«Il n’y a pas de pain, pas d’électricité et pas d’eau» a-t-il ajouté. «Nous sommes douze ou treize dans la tente, parents et enfants compris, la situation est désastreuse» s’est inquiété ce survivant.

Selon lui, certains habitants sont encore «bloqués sur les routes et d’autres manquent de nourriture et d’abris».

En attendant l’aide internationale, le peuple marocain peut compter sur la solidarité de ses habitants pour faire face à cette catastrophe.

Certains aident notamment les secours et les militaires à dégager les débris dans le but de retrouver de potentiels survivants ou prêtent main forte pour décharger les camions remplis d’eau et de nourriture, quand d’autres s’occupent de cuisiner et de prendre soin des enfants dans les camps.