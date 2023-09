Migrants à Lampedusa : quelles mesures ont été annoncées par Ursula von der Leyen ?

Ce dimanche, lors de son déplacement à Lampedusa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté un plan détaillé de dix points pour venir en aide à l’île et à l’Italie.

Bruxelles à la rescousse de Rome. En déplacement à Lampedusa, Ursula von der Leyen a annoncé que l’Union européenne allait venir en aide à l’Italie, en proie à une crise migratoire sans précédent.

Dans un premier temps, l’objectif est d’épauler Rome et de renforcer la surveillance des mers et les traitements des demandes. «Nous allons mettre en place une surveillance aérienne, nous pouvons le faire par le biais de Frontex et je soutiens également l’exploration d’options pour des missions navales dans la méditerranée», a assuré la présidente de la Commission européenne, lors d’une conférence de presse.

Pour faciliter leurs transferts, Ursula von der Leyen exhorte les États membres de l’UE d’accueillir des migrants.

«Nous demandons instamment aux autres États membres d’utiliser le mécanisme de solidarité volontaire et d’aider à transférer des migrants hors d’Italie», a-t-elle expliqué.

Le plan prévoit donc un renforcement de la coopération avec les principaux pays d’émigration afin de renvoyer plus facilement sur leur sol les ressortissants qui ne remplissent pas les conditions d’asiles.

Parmi les pays visés, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso.

Des accords migratoires comme solution

La Commission européenne compte également multiplier les accords migratoires, comme celui passé avec la Turquie, avec l’objectif de diminuer l’arrivée des migrants sur les côtes italiennes en échange d’une aide financière.

Ursula von der Leyen souhaite aussi accélerer le versement de ces aides, afin de garantir ces accords.

Enfin, dernier point de ce plan d’aide, la présidente de la Commission européenne souhaite accroître les campagnes de sensibilisation dans le but de dissuader les migrants d’effectuer de telles traversées et ainsi contrer les mensonges des passeurs.

Des passeurs contre qui Bruxelles compte durcir le ton en prenant des mesures contre la logistique de leurs réseaux.