Covid-19 : Didier Raoult estime qu'il faut «se concentrer sur ceux qui ont un risque de mourir»

Invité de L'Heure des Pros, ce vendredi 6 mai au matin sur CNEWS, Didier Raoult s'est exprimé sur la crise du Covid-19. Le professeur marseillais a notamment estimé qu'«il faut se concentrer sur ceux qui ont un risque de mourir».

«On voit qu'à partir du moment où on a des mesures spécifiques pour les EHPAD, avec des gens qui sont vaccinés et qu'on contrôle avec des tests PCR, on peut voir qu'on a une diminution spectaculaire de la mort des plus de 85 ans», a-t-il développé.

Pour Didier Raoult, afin d'assurer un contrôle idéal de l'épidémie, les autorités sanitaires doivent donc avant tout se concentrer sur les publics les plus vulnérables.

Parmi eux, les personnes âgées, mais aussi celles qui ne sont pas vaccinées.

Un virus mieux contrôlÉ ?

Cette déclaration du professeur marseillais intervient alors que l'épidémie de coronavirus connaît actuellement en France une embellie.

Selon les chiffres publiés par Santé publique France, le nombre de contaminations et de personnes hospitalisés en raison de la Covid-19 continuait en effet de baisser ce jeudi. Le nombre d'hospitalisations est passé de 21,880 patients contre 22,319 la veille.

De même, au niveau des contaminations et des décès, on enregistrait 43,865 contaminations ce jeudi contre 46,080 la veille et 123 personnes mortes ces dernières vingt-quatre heures, contre 102 mercredi.

La très grande majorité des médecins et scientifiques s'accordent pourtant à dire que l'épidémie n'est et ne sera pas finie. Certains, à l'image du directeur du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, mettant en garde contre la possible apparition d'un nouveau variant à l'automne, à la faveur de températures plus basses.

Didier Raoult était venu sur CNEWS pour présenter son dernier livre, «Carnets de guerre» (Ed. Michel Lafon) dans lequel il expose notamment son rapport aux médias.