Manchester-PSG : Paul Pogba et Kylian Mbappé se retrouvent

Après avoir remporté la Coupe du monde ensemble, l'été dernier, Paul Pogba et Kylian Mbappé sont adversaires, ce mardi soir à Old Trafford, lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions entre Manchester United et le PSG.

En l'absence de Neymar et Edinson Cavani, le jeune Parisien se retrouve avec de grandes responsabilités. Il sera la tête d'affiche de l'attaque du club de la capitale.

En face, Paul Pogba est l'homme en forme des Red Devils. Lors des 9 dernières rencontres, il a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives.