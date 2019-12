NBA Corner : Avec Chris Singleton sur les matchs de Noël et les moments forts de la décennie

Le podcast NBA Corner reçoit le coach et consultant de la chaîne beIN Sports, Chris Singleton, pour parler des matchs de Noël mais aussi des moments forts de la décennie qui vient s’écouler, et qui ont influencé de nombreux changements au sein de la ligue.

Le programme NBA pour le jour de Noël est l’occasion de passer en revue les équipes phares de la ligue, telles que les Lakers et les Clippers de Los Angeles à l’Ouest, les Bucks de Milwaukee et les Sixers de Philadelphie à l’Est, mais aussi de Zion Williamson et de l’éventualité, ou non, de le voir jouer cette saison sous le maillot des Pelicans.

Chris Singleton s’exprime également sur son club de cœur, les Houston Rockets, et de leur capacité à s’imposer comme un réel prétendant au titre cette saison derrière leur duo James Harden / Russell Westbrook. La fin du pocast est consacrée aux moments marquants de la décennie en NBA.

00:42 = Chris Singleton donne son sentiment général sur la saison NBA.

02:58 = Décryptage des matchs du 25 décembre. Boston @ Toronto (18h). Qu’est-ce qui manque aux Celtics pour devenir un sérieux prétendant, la belle saison de Pascal Siakam, le coaching de Nick Nurse…

11:13 = Milwaukee @ Philadelphie (20h30). La saison exceptionnelle de Giannis Antetokounmpo (et un bémol sur ses lancer-francs), les difficultés d’ajustement chez les Sixers, le manque de maturité de Joel Embiid…

19:34 = Houston @ Warriors (23h). Le duo Harden/Westbrook, le coaching de Mike D’Antoni, l’importance des joueurs du banc…

32:16 = Clippers @ Lakers (2h du matin). Le problème de l’avantage du terrain des Lakers en cas d’une confrontation en playoffs avec les Clippers, les forces et faiblesses de chaque effectif…

38:00 = Pelicans @ Denver (4h30 du matin). Zion Williamson jouera-t-il cette saison pour les Pelicans, les chances de Denver de peser dans la conférence Ouest…

51:15 = Les moments marquants de la décennie, avec notamment la retraite de Kobe Bryant, le titre de LeBron James en 2016 avec les Cavaliers, ou encore l’impact de Stephen Curry sur le jeu tel qu’il est pratiqué aujourd’hui.