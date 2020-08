NBA CORNER : La bulle NBA et les équipes incontournables de la reprise

Le podcast NBA Corner fait son grand retour avec une discussion sur la bulle NBA. L’occasion de parler des six équipes les plus marquantes depuis la reprise, avec au sommaire les Suns, les Blazers, ou encore les Pelicans.

Josh et Charles parlent également des Spurs de San Antonio où les jeunes talents ont pris le pouvoir, de la déception des Sixers de Philadelphie et de l’avenir du club, mais aussi de l’incroyable saison réalisée par les Raptors de Toronto qui s’annoncent comme un adversaire redoutable au sein de la conférence Est. La conversation se termine avec un point sur les récompenses individuelles (MVP, coach de l’année, etc.) et les favoris dans chaque catégorie.

00:45 = La NBA reprend dans sa bulle, et les principaux changements que cela implique pour les joueurs. Et les fans devant leur écran.

13:00 = Les six équipes les plus marquantes de la reprise

13:37 = L’énorme déception des Pelicans de la Nouvelle-Orléans.

24:15 = Les Suns restent invaincus depuis la reprise derrière un Devin Booker étincellant.

31:52 = Les Spurs se seront battus jusqu’au bout pour ne pas manquer les playoffs pour la première fois depuis 22 ans. Si les chances d’y parvenir sont infinitésimales, les jeunes talents de l’effectif auront su démontrer des belles choses sur le parquet.

40:43 = Les Blazers semblent favoris pour décrocher la 8e place à l’Ouest alors que Damian Lillard affole les compteurs. Un point sur le tournoi play-in.

57:05 = Les Sixers continuent de cafouiller leur basket. Avec la blessure de Ben Simmons, Joel Embiid aura fort à faire pour porter l’effectif en playoffs. Comment s’annonce l’avenir à Philadelphie ?

01:06:20 = Personne ne veut jouer les Raptors en playoffs. PERSONNE.

01:13:47 = Josh et Charles délivrent leurs pronostics pour les trophées individuelles.