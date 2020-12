NBA CORNER : Le retour de Kevin Durant, Luka Doncic favori pour le titre de MVP

Le podcast NBA Corner reçoit Etienne Andurand, journaliste chez Canal+ International, pour évoquer la décision de Giannis Antetokounmpo de signer le contrat le plus lucratif de l’histoire de la NBA avec les Bucks de Milwaukee (09:55).

Josh et Etienne évoquent également les premiers pas de Kevin Durant avec les Nets de Brooklyn (25:10) et de la place du club dans la hiérarchie au sein de la conférence Est, et du statut de favori pour le titre de MVP de Luka Doncic auprès des bookmakers (38:35). La conversation se termine sur le classement des meilleurs et des pires propriétaires de club établi par le site américain The Athletic (49:42).

