NBA CORNER : Le retour d’Anthony Davis, Stephen Curry, les Knicks et le MIP

Le podcast NBA Corner revient sur le retour de blessure d’Anthony Davis et de ce que cela signifie pour les Lakers à un mois des playoffs, et s’extasie sur les récentes performances de Stephen Curry avec les Warriors.

Josh et Charles poursuivent leur conversation sur l’incroyable saison des Knicks de New York, et sont rejoints pour l'occasion par Pierre, qui gère le compte Twitter de @KnicksFrance, pour analyser les ingrédients du succès rencontré par le club. Le podcast se termine avec la présentation de quatre joueurs en course pour le trophée du MIP, qui récompensera la meilleure progression de l’année.

