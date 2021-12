NBA CORNER : Chaos chez les Blazers, Indiana en reconstruction, Memphis incontournable

Le podcast NBA CORNER reçoit Thomas Feler du podcast DunkHebdo, et Florent, podcasteur chez Inside Basket, pour parler de la saison chaotique des Blazers de Portland. Le club vient de se séparer de son manager général, Neil Olshey, après des années des stabilité.

Arrivé à l’intersaison en remplacement de Terry Stotts, le nouveau coach, Chauncey Billups, a du mal à insuffler une nouvelle dynamique sur le terrain. Et Damian Lillard, la star de l’équipe, commence à montrer des signes d’impatience. Josh, Thomas et Florent commentent cette situation délicate, et envisagent les possibles évolutions à venir.

La conversation se porte ensuite sur les Pacers d’Indiana, qui entament un projet de reconstruction. Domantas Sabonis, deux fois All-star, Myles Turner, ou encore Caris LeVert, seraient disponibles sur le marché des transferts. Le podcast se termine sur le cas des Memphis Grizzlies qui, malgré la blessure de Ja Morant, parviennent à enchaîner les victoires derrière les performances de Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, et les autres talents qui composent l’effectif.