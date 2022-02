Restrictions sanitaires contre le coronavirus : la fin des jauges dans les stades

Nouveau protocole sanitaire en ce début de mois de février 2022 : la fin des jauges dans les stades.

Après le football à Marseille, c'est au tour du rugby à Paris de retrouver l'ensemble des spectateurs. A La Défense Arena, on en a profité pour fêter l'événement avec un match opposant le Racing 92 au club de Brive-la-Gaillarde (Corrèze).

D'ailleurs, le Racing 92 a enchaîné une troisième victoire de rang en championnat en surclassant Brive (57-19) avec huit essais marqués.

Grâce à ce festival offensif et le point de bonus, les joueurs franciliens poursuivent leur remontée au classement et retrouvent le top 6 et ses places qualificatives pour les phases finales.

Brive, qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis plus d'un an (le 24 janvier 2021 contre Pau 32-27), reste 12e.