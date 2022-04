NBA CORNER : Les Grizzlies, Joel Embiid, la blessure de Robert Williams III, Jordan Poole

Le podcast NBA CORNER reçoit Thomas Feler, du podcast Dunkhebdo, pour parler de la saison exemplaire des Grizzlies de Memphis qui affichent le deuxième meilleur bilan de la NBA avec l'assurance de participer aux playoffs.

Entre les exploits de leur meneur de jeu, Ja Morant, sur le terrain, et leur capacité à gagner malgré son absence sur blessure ces dernières semaines, les Grizzlies possèdent le talent nécessaire pour aller loin en playoffs. Leur relative inexpérience pourrait-elle toutefois jouer contre eux face aux meilleures équipes de la conférence Ouest ?

Josh et Thomas discutent ensuite de la saison de Joel Embiid, et de sa place dans la course au MVP où lui et Nikola Jokic – le tenant du titre – sont considérés comme les favoris pour remporter le trophée.

L’émission se termine sur l’impact de la blessure de Robert Williams III sur les chances des Celtics, mais aussi le coup de chaud de Jordan Poole et ses chances de remporter le titre de Meilleure progression de l’année (Most Improved Player).