NBA CORNER : Les trophées de la saison, l’avenir des Lakers, le tournoi Play-in

Le podcast NBA CORNER reçoit Giovanni Mariette, alias le Psy TrashTalk, pour parler des récompenses de la saison régulière : MVP, meilleure progression de la saison, meilleur coach, meilleur 6e homme, etc.

Josh et Giovanni vont également revenir sur la saison cauchemardesque des Lakers de Los Angeles, une équipe passée de grand favori pour le titre au début de saison à une élimination pure et simple des playoffs et du Play-In. Que va-t-il se passer désormais chez les Angelinos ? L’intersaison s’annonce très compliquée à Los Angeles.

Malgré un début de saison très encourageant, les Bulls ont été ravagés par les blessures. Et le club de Chicago vient d’apprendre que Lonzo Ball, joueur clef de leur système défensif, sera absent pour les phases finales. Qu’est-ce que cela signifie pour les taureaux ?

Le podcast se termine avec le tournoi Play-In qui débute le 12 avril, et verra notamment les Nets jouer le reste de leur saison sur un, ou deux matches. Kevin Durant et Kyrie Irving vont-ils manquer les playoffs ? Serait-ce vraiment regrettable ?