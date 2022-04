NBA CORNER : Le Jazz en difficulté, Kevin Durant, Jordan Poole

Le podcast NBA CORNER reçoit Théophile Haumesser, rédacteur en chef du site Basketsession.com, pour parler des playoffs. À commencer par les difficultés du Jazz d’Utah dans leur série face aux Mavericks de Dallas.

En présence de Guillaume, du compte Twitter Utah Jazz France, la conversation explore les principales faiblesses du club, notamment la défense sur le périmètre ou les ajustements du coach, le rôle de Rudy Gobert sur le terrain, ou encore sa relation avec Donovan Mitchell.

Josh et Théo reviennent ensuite sur l’excellente défense proposée par les Celtics de Boston sur Kevin Durant et les Nets de Brooklyn. Réputé indéfendable, l’ailier vient d’enchaîner deux matches catastrophiques en termes d’adresse aux tirs. Et la capacité de l’équipe à lui faciliter la tâche n’est pas évidente.

Le podcast se termine sur l’explosion de Jordan Poole dans ces playoffs, et comment cela permet aux Warriors de Golden State de s’imposer comme un des grands favoris pour le titre NBA. Josh et Theo évoquent en conclusion l’ensemble des autres séries de ces playoffs.