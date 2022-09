Affaire Kheira Hamraoui : «Aminata Diallo n'a pas de problèmes psychologiques», explique son avocat

L'avocat d'Aminata Diallo, Maître Mourad Battikh, est revenu ce lundi, dans l'émission Morandini Live sur CNEWS, sur les accusations de «double personnalité» visant sa cliente.

Invité dans l’émission Morandini Live sur CNEWS ce lundi 26 septembre, l’avocat d’Aminata Diallo a répondu aux accusations de «double personnalité» révélées par le Journal du Dimanche.

«Non, ma cliente n'a pas de problèmes psychiatriques, a d’abord expliqué Maître Mourad Battikh. Elle va très bien, elle est parfaitement stable. C’est infamant et probablement diffamant ce qui a été écrit dans le JDD. Ça ne repose sur aucun élément factuel, rationnel. Ce sont des interprétations.»

Selon le JDD, au cours de leurs investigations, les enquêteurs se seraient en effet rendu compte que la footballeuse échangeait de manière régulière au téléphone avec une jeune femme. Sauf que, détail très étrange, au cours de cette relation intime virtuelle, Aminata Diallo se faisait passer pour un individu de sexe masculin «prénommé Bilel», en utilisant une voix volontairement plus grave.

«Je n’ai pas entendu les écoutes, je ne sais pas si elles sont dans le dossier, a-t-il poursuivi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut se recentrer sur le dossier. Ma cliente clame son innocence. Elle est aujourd’hui mise en examen. Si on commence à répondre à tout et n’importe quoi, on n'en finit pas ! Les seuls qui pourraient évoquer la stabilité de sa personnalité, ce sont des psychologues. Je l'ai tous les jours au téléphone, elle est aussi stable que vous. Je n’ai jamais constaté un dédoublement de la personnalité, ni un changement de voix.»

Pour rappel, remise en liberté sous contrôle judiciaire mercredi dernier, après cinq jours en détention provisoire, Aminata Diallo reste toutefois au cœur de l’affaire Kheira Hamraoui. Elle est toujours suspectée d’avoir commandité l’attaque de son ancienne coéquipière.

«Aujourd'hui, on plaide l'innocence de ma cliente, a indiqué son avocat précisant que Diallo était dévastée. Elle le dit avec beaucoup de force, de conviction. Aujourd'hui, j'ai un dossier et je lis le dossier. A ce jour, il n’y a aucun élément matériel qui permette de relier ma cliente aux agresseurs. Elle est considérée comme une victime dans ce dossier.»