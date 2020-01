Vidéo : Un premier clip dévoile le futur parc d'attraction Super Nintendo World

C'est l'un des parcs d'attractions les plus attendus par les fans de Mario. Le Super Nintendo World donne de ses nouvelles ce mardi 16 janvier à quelques mois de son ouverture estivale à Osaka, qui devrait accompagner l'afflux de touristes liés au JO de Tokyo.

Nintendo et Universal Studios viennent de montrer un premier teaser de ce nouveau parc de loisirs. Si les attractions n'ont pas encore été détaillées, on sait néanmoins qu'un circuit digne de Mario Kart sera de la partie. En outre, les visiteurs devront réaliser quelques prouesses pour récolter des pièces et des bonus, à la manière du petit plombier rondouillard dans ses célèbres jeux.

La correspondante de Bloomberg au Japon, Kurumi Mori, a donné également quelques nouvelles depuis la conférence de presse organisée sur place. On peut y découvrir notamment les visuels des bracelets connectés qui seront offerts aux visiteurs. Ces objets fonctionneront de pair avec une appli mobile qui invitera à parcourir les lieux pour découvrir des défis et gagner des trésors. Il est à noter que ces «Power-up Bands» seront à acheter en sus des billets donnant accès au parc.

Super Nintendo World will use tech + smartphone app Wearable wrist bands called the "Power Up Band" will make you feel like you're part of the game world You can collect digital coins and compete with others #SuperNintendoWorld #MarioKart pic.twitter.com/ltloaNqCCE

