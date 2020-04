Un clip se moquant de Trump et sa solution du désinfectant devient viral

Pas sûr que Mary Poppins ne valide les paroles. Randy Rainbow, un chanteur et humoriste qui s'est fait connaître sur Youtube, a parodié une chanson du film de Disney pour se moquer ouvertement de Donald Trump et son questionnement sur un traitement au désinfectant. Le morceau connu sous le nom «un morceau de sucre» en français, devient «a spoon of clorox» (une cuillère de javel en français).

«Juste une cuillère de javel fait descendre votre température, pas besoin de test, comme le suggère le président. (...) Il n'y a pas de vaccin, donc essayez du Monsieur Propre», chantonne l'humoriste. La parodie a semble-t-il rencontré un franc succès chez les Américains, puisqu'en deux jours, elle a été visionnée plus de 4 millions de fois sur Facebook et 2,4 millions de fois sur Twitter.

Il faut dire que la déclaration de Donald Trump sur une éventuelle injection de désinfectant pour soigner le coronavirus a particulièrement choqué aux Etats-Unis et dans le monde entier. Le président lui-même a été contraint de s'expliquer, assurant qu'il s'agissait d'un commentaire «sarcastique». Interrogé par des journalistes sur un pic d'appels aux hôpitaux concernant une ingérence de désinfectant, il a assuré n'avoir aucune responsabilité sur la question.

De son côté, Randy Rainbow n'en est pas à son coup d'essai pendant la crise du coronavirus. Le vidéaste avait déjà créé la sensation avec son clip «Andy!». Dans ce titre, il utilisait une mélodie tirée de Grease pour déclarer son amour à Andrew Cuomo, le gouverneur de New York. Ce dernier a été largement salué, tant chez les démocrates que chez les républicains, pour sa gestion et sa communication pendant la crise du coronavirus.