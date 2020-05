PS5 : une démo de l’Unreal Engine 5 montre l’avenir des jeux vidéo

Difficile de rester de marbre devant la démo technique exhibée par Epic Games autour de son Unreal Engine 5. La société derrière Fortnite prépare déjà l'avenir du jeu vidéo avec un nouveau logiciel de gestion de la 3D d'un niveau de réalisme encore jamais atteint.

Surtout, cette présentation affirmait que le jeu pouvait tourner en temps réel sur la future PS5. Un monstre de puissance qui vient ici montrer le fossé qui sépare cette machine de la PS4, commercialisée en 2013.

Il est à noter que comme sa 4e version, le moteur graphique Unreal Engine 5 ne sera pas une exclusivité PS5, mais sera bel et bien également disponible sur Xbox Series X, PC, Mac et sur PS4 et Xbox One dans sa forme finale prévue pour la fin 2021. Les premiers jeux qui accompagneront les lancements des PS5 et Xbox Series X d'ici à la fin 2020 ne tourneront donc pas sur ce moteur graphique. Et comme le succès de Fortnite porte plus que jamais le succès d'Epic Games, le studio a annoncé que son battle royale sera le premier titre à en bénéficier.

La vidéo présentée ci-dessus démontre les deux technologies sur lesquelles se base le nouvel Unreal Engine. La première, baptisée Nanite, doit être capable de générer des détails géométrique en temps réel (comme le montre les éboulements de pierres), l'idée étant ici d'apporter des éléments capables de souligner l'impression de réalisme. La seconde se nomme Lumen qui doit traiter les différences sources de lumière de la manière la plus fidèle possible. Techniquement, l'outil pourrait permettre d'offrir une fluidité impressionnante, notamment pour les jeux en monde ouvert, particulièrement gourmands en ressources, avec des univers s'étendant à perte de vue et fourmillant de détail.