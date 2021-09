World Robot Conference : Pékin dévoile le futur entre bonnes idées et gags assumés

Les robots domestiques étaient les grandes stars de la World Robot Conference 2021 qui ferme ses portes aujourd'hui à Pékin (Chine). L'événement rassemblait plus de 500 machines qui présagent de notre avenir, même si certaines prêtaient davantage à sourire qu'à s'extasier.

Un robot-vache capable de danser et de faire des cabrioles, un androïde sosie d'Albert Einstein, un requin-robot pour explorer les océans ou encore un barman androïde, toutes ces machines venaient témoigner d'un secteur florissant qui entend couvrir différents aspects de notre société et de l'industrie.

A commencer par un robot-panda. L'animal emblématique de la Chine a ainsi inspiré la société UBTech, basée à Shenzen, qui sera envoyé le 1er octobre au pavillon chinois de l'expo universelle de Dubaï qui se tiendra jusqu'en mars 2022. Un modèle capable de saluer, de tenir en équilibre lors de certains exercices de tai-chi et même de réaliser des calligraphies avec un pinceau.

The panda robot developed by #Shenzhen robot maker UBTECH, which made its global debut at the 2021 World Robot Conference in Beijing on Friday, will be showcased at the China Pavilion at Expo 2020 Dubai opening Oct. 1 this year. pic.twitter.com/kZb2ekA2yA

— International Daily - Shenzhen (@DafenPainting) September 13, 2021