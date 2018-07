In My Feelings challenge, le défi dangereux inspiré de Drake

In My Feelings challenge c'est le dernier défi de l'été qui cartonne sur les réseaux sociaux. Pourtant, il peut s'avérer dangereux.

Le concept ? Danser sur le tube de Drake, intitulé In My Feelings, à côté d'un véhicule en train de rouler, si possible lentement, sans pilote et se filmer portière ouverte.

A l'origine du défi, l'humoriste américain Shiggy, le créateur du Shiggy Show, une célébrité sur Instagram. Il comptabilise quelque 1,7 million d'abonnés. Pour fêter la sortie de l'album du rappeur Drake, Scorpion, l'artiste s'est filmé en train de se déhancher sur le fameux titre In My Feelings. A noter que sur sa vidéo, la voiture n'est pas en marche.

Sa chorégraphie renommée le «Shiggy», s'accompagne d'un hashtag #InmyFeelings et #DoTheShiggy, c'est à dire «Faites comme moi !». Une vidéo qui a été vue plus de 6 millions de fois. Et le réseau social de partage de photos recense déjà près de 300 000 publications appliquant ce hashtag.

un défi qui comporte des risques

Mais pour avoir un maximum de likes, les internautes réalisent des vidéos délirantes, qui peuvent comporter des risques. Alors pour dissuader les jeunes de jouer à ce jeu dangereux, des célébrités ont publié leur vidéo. C'est le cas de l'actrice Shay Mitchell, qui propose une version parodique où la voiture se met à rouler plus rapidement que prévu.

Les consignes de sécurité se multiplient. La police catalane a ainsi alerté sur les dangers du défi. Le site philippin PaperbugTV a aussi tournée une vidéo appelée «DrakeResponsibly», ce qui veut dire «Drake de manière responsable» afin de rappeler aux internautes de ne pas prendre de risques inconsidérés.

L'été dernier, le Hot Water Challenge, qui consistait à se verser de l'eau bouillante dessus, avait notamment fait un mort.