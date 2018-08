NBA2K19 dévoile la bande annonce du mode MaCARRIÈRE

NBA2K19 vient de dévoiler la première bande annonce du mode MaCARRIÈRE qui se construit autour d’un scénario original, et de nombreuses «guest-stars».

Ce scénario, baptisé le «Comeback», voit votre joueur contraint de lancer sa partie au sein de la ligue de basket-ball chinoise. C’est là qu’il commencera à développer ses capacités et à se faire un nom. L’opportunité de retourner aux États-Unis se présentera quand le joueur sera appelé à participer à la draft de la NBA G-League (NBA Gatorade League). Il lui faudra ensuite travailler sans relâche pour accéder, en cours de saison, aux parquets de la NBA.

Certains reconnaîtront au casting des visages connus, notamment les comédiens Anthony Mackie (Avengers), Haley Joel Osment (Sixième Sens) ou encore Michael Rapaport (Atypical). Les joueurs cherchant à avoir un avant-goût du mode MaCARRIÈRE de NBA 2K19 pourront télécharger gratuitement le tout nouveau NBA 2K19 : The Prelude à partir du 31 août sur XBOX ONE et PlayStation 4.

Après le scénario de Spike Lee en 2015, l’ascension fulgurante depuis les bancs de la fac en 2016, ou encore le retour à la balle orange après une brève carrière de DJ l’an passé, NBA2K persiste dans la proposition d’un scénario digne d’un long métrage.

Beaucoup de joueurs doivent espérer secrètement qu’il sera possible – contrairement à la version précédente – de couper les dialogues s’ils ne souhaitent pas les entendre.

On a également hâte de voir comment le joueur sera noté à ses débuts (on commençait avec une note générale de 60 dans NBA2K18), et surtout à quel point la monnaie virtuelle (VC) sera impliquée dans l’évolution de notre personnage (ou joueur, car c’est toujours un jeu de basket).