Canal + lance son site GoodGame, dédié au gaming et à la culture geek

«GG», c'est le bon copain, celui qu'on invite sur son canapé pour partager une partie de jeux vidéo, celui qui nous commente la culture geek entre deux pizzas. «GG», c'est surtout l'acronyme de Good Game, que les gamers se plaisent à partager, et c'est désormais un site internet autour de la culture pop.

Le groupe Canal vient de lancer ce nouveau média conçu comme un magazine en ligne pour passer en revue et décrypter les news gaming, high-tech, cinéma, séries et e-sport. Ce site profitera de la Comic Con, qui se tiendra ce vendredi 26 octobre et jusqu'à dimanche 28, à la Grande Halle de la Villette à Paris, pour se présenter et faire la connaissance de son futur lectorat.

Des dernières rumeurs au sujets des prochains hits vidéoludiques aux infos sur les blockbusters liés aux super-héros, en passant par les tournois e-sport, GG entend fédérer les fans et animer une communauté grandissante. Le site s'allie également avec ses parrains Bapt et Gaël, de la chaîne youtube GG, ici Geek & Gaming, qui fédère déjà près de 610.00 abonnés et reprend du service. Le site sera également accompagnée d'une émission, présentée par Jean-Baptiste Show, à retrouver sur myCANAL, Dailymotion et Youtube.