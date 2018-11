Overwatch League : L’équipe Paris Eternal dévoile son identité

Annoncée il y a quelques mois, l'équipe parisienne de la Overwatch League se met en ordre de marche en vue de sa première saison en 2019. DM-Sport a dévoilé ce jeudi 8 novembre l'identité et les couleurs de Paris Eternal.

L'équipe, composée de neuf joueurs, entrera en compétition dès le 14 février 2019, lors du lancement international de l'Overwatch league, ligue majeure d'e-sport liée au célèbre jeu de tir multijoueur de Blizzard Entertainement.

Paris Eternal arborera donc un logo (photo ci-dessus) mettant en avant notre bon vieux coq français dessiné en filigrane sur la base du symbole de l'infini, ainsi que les couleurs mariant le bleu, le bordeaux, le blanc et l'or sur leur maillot et les skins de leurs personnages respectifs.

Quatre joueurs français : Benjamin « BenBest » Dieulafait (FR), Damien « HyP » Souville (FR), Nicolas « NiCOgdh » Moret (FR) et Terence « SoOn » Tarlier (FR), seront accompagnés de coéquipiers internationaux dans leur quête de frags, que sont Karol « danye » Szcześniak (PL), Finnbjörn « Finnsi » Jonasson (IS), Harrison « Kruise » Pond (UK), Roni « LhCloudy » Tiihonen (FI) et George « ShaDowBurn » Gushcha (RU). Paris Eternal sera encadré par Julien « daemoN » Ducros en tant qu’entraîneur principal.

Une stratégie pour séduire le public français

«Nous sommes impatients de développer la présence de la scène e-sport Overwatch en France, ainsi qu’en Europe. Cette région est une cible primordiale pour le développement futur de l’Overwatch League. Cette année, c’est le groupe AB Media qui a remporté les droits de diffusion télévisuelle de l’Overwatch League en France et dans les régions francophones, et ils ont été un partenaire crucial pour aider à étendre la fan base locale. En plus de cela, la France sera l’une des 24 équipes en compétition lors de l’Overwatch World Cup. Il s’agit d’une formidable occasion pour faire découvrir Overwatch à de nouveaux fans potentiels français», nous avait confié Pete Vlastelica, CEO d’Activision Blizzard Esports Leagues, en juin dernier. L'arrivée de Paris Eternal est l'un des premiers exemples concrets de cette démarche.

Overwatch a déjà séduit plus de 40 millions de joueurs dans le monde et ce jeu vidéo compte poursuivre son expansion dans le milieu de l'e-sport.