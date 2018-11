Noël : les meilleures enceintes connectées de 2018

Tendance majeure dans le secteur high-tech, les haut-parleurs dotés de «valets» virtuels s’imposent dans les foyers en 2018. Voici les incontournables de Noël.

Ils s’appellent Alexa, Siri et Google Assistant. Et ces trois assistants vocaux commencent à s’offrir une place de choix dans les foyers.

600 000 enceintes connectées devraient trouver preneur en France cette année, selon une étude récente de GfK. Et avec un fort taux de notoriété (61 % des consommateurs s’y sont intéressés), ils devraient garnir les pieds des sapins. Pertinence de la reconnaissance vocale, facilité d’utilisation et qualité sonore comptent parmi les trois critères principalement recherchés par les Français au moment de l’achat.

Sonos One

Devenue une enceinte de référence, la Sonos One profite des fêtes de fin d’année pour se décliner dans une collection limitée, dont les coloris ont été imaginés par le desi­gner danois HAY.

Au classique noir et blanc succèdent donc les forest green, pale yellow, soft pink, light grey et vibrant red, pour se marier avec toutes les décos. Au-delà de son look épuré et réussi, la Sonos One s’impose comme la meilleure enceinte connectée actuelle. La qualité du son est flatteuse, compte tenu de sa compacité. Surtout, elle est aujourd’hui la plus polyvalente, puis­qu’elle est compatible avec Alexa d’Amazon, Airplay d’Apple, mais aussi et bientôt Google Assistant, ainsi que la plupart des services de streaming musicaux.

HAY Sonos One, Sonos, 259 euros.

HomePod

Le HomePod est certes la toute première enceinte intelligente d’Apple, mais elle se hisse aisément au sein des modèles les plus réussis du moment. 100 % compatible avec Siri, elle reste principalement destinée aux possesseurs de produits de la marque à la pomme, dont l’iPhone. Simple d’installation et relativement compacte, elle intègre sept tweeters placés autour de l’appareil, ainsi qu’un woofer central, afin d’irradier le son à 360 °. Une belle promesse sonore qui intéressera les inconditionnels d’Apple Music.

HomePod, Apple, 349 euros.

Home Max

Après avoir investi les foyers français l’an passé avec ses petites enceintes, Google passe au grand format pour cette fin d’année. La Home Max est une enceinte imposante qui intègre pleinement Google Assistant. Elle s’adapte à son environnement pour livrer un son propre à habiter les grandes pièces, portée par ses deux boomers intégrés d’un diamètre de 11,4 cm chacun. Un bon compromis pour qui cherche la puissance.

Home Max, Google, 399 euros.

Echo Plus

Amazon étoffe ses gammes d’appareils compatibles avec son assistant Alexa. Porte-étendard de ces produits, l’enceinte Echo Plus s’affiche comme l’une des enceintes connectées ayant le meilleur rapport qualité-prix. Un modèle design et compact, tout habillé de tissu, pour se fondre dans son environnement. A l’écoute, elle délivre un son de bonne facture et intègre sept micros pour une écoute multidirectionnelle. L’objet intègre toutes les dernières fonctionnalités liées à Alexa, notamment en matière de domotique.

Echo Plus, Amazon, 149,99 euros.