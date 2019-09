iPhone 11, 11 Pro, Apple Watch 5, iPad et Apple TV... revivez les principales annonces de la keynote Apple

Toujours très attendue par les fans de la marque à la pomme, la keynote Apple s'est déroulée ce mardi 10 septembre. En perte de vitesse sur le marché du mobile, la société de Cupertino a présenté les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, ainsi qu'un iPad, l'Apple Watch Series 5.

Les successeurs des Xr, Xs et Xs Max font déjà l'objet de toutes les spéculations sur le Web et la plupart des sites spécialisés tentent d'assembler les pièces de ce puzzle, alors qu'Apple se garde bien de livrer tout commentaire. Il n'empêche, Tim Cook, grand patron de la société californienne, et ses équipes, se doivent de remonter la pente en marquant les esprits. Après avoir imposé la mode des écrans à encoches en 2017 avec son iPhone X, les modèles de l'année 2018 ne semblent pas avoir remporté le succès escompté. Plus agressives, les marques chinoises (Huawei, Oppo et Xiaomi) ont grapillé de nombreuses parts de marché cette année.

Au deuxième trimestre 2019, Apple a vu ses ventes baisser de 12 % par rapport à 2018, avec 36,4 millions d'iPhone vendus, contre 41,3 millions un an auparavant, rapporte la société d'analyse asiatique Counterpoint, dans une étude publiée le 2 août dernier. Parallèlement, les marques chinoises poursuivent leur croissance, Huawei - 2e constructeur mondial - ayant écoulé 56,7 millions de smartphones (+ 4,6 %), malgré les tensions entre Washington et Pékin. Le coréen Samsung reste quant à lui toujours premier avec 76,6 millions de terminaux vendus (+ 7,1 %).

Trois nouveaux modèles dans les cartons

Fini les chiffres romains, place à la génération 11. La majorité des sites spécialisées s'accordent à avancer les noms des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en vue de remplacer respectivement les Xr, Xs et Xs Max.

Le Site Apple Hub affirme quant à lui avoir mis la main sur une infographie (ci-dessous) détaillant les spécifités de chaque appareils.

Les trois terminaux reprendraient les formats de leurs prédécesseurs, avec une dalle LCD de 6,1 pouces pour le 11 et OLED de 5,8 pouces pour le 11 Pro et 6,5 pouces pour le 11 Pro Max. Une nouvelle puce A13 équiperait l'ensemble. Et si le changement de design tant attendu est toujours espéré, Apple pourrait conserver un look très similaire aux iPhone X et Xs. Selon l'analyste et spécialiste Apple Ming-Chi Kuo, rien ne devrait changer sur le plan du design et il faudrait attendre 2020 pour qu'Apple veuille marquer les esprit en rentrant dans la nouvelle décennie. Le fameux écran à encoche serait donc encore de la partie, alors que plusieurs constructeurs ont imaginé des solutions visant à offrir un «écran total» à leurs terminaux.

Vers l'abandon de la numérotation des iPhone ?

Et si Apple arrêtait de multiplier les appellations pour ses smartphones ? L'idée a été avancée à de nombreuses reprises cette année par la presse spécialisée, alors que les iPhone Xs, Xs Max et Xr étaient commercialisés. La firme pourrait faire le choix d'intituler désormais ses terminaux iPhone et iPhone Pro, afin de distinguer les modèles classiques et haut de gamme. C'est le choix qu'Apple a déjà fait pour ses iPad et iPad Pro, afin de conserver une ligne de produits plus claire.

Le 10 août dernier, c'est un tweet du compte CoinX qui a mis la puce à l'oreille du site MacRumors. Celui-ci met en avant l'appellation «Pro». Si ce tweet semble anodin, ce serait oublier que CoinX avait prédit les noms des iPhone Xs, Xs Max et Xr l'an passé.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years. — CoinX (@coiiiiiiiin) 10 août 2019

Reste qu'il ne s'agit là encore que d'une rumeur. Mais celle-ci pourrait faire sens.

Un module photo carré avec trois capteurs ?

Si le design definitif des éditions 2019 de l'iPhone est encore bien gardé dans les locaux de Cupertino, certains designers ont tenté d'imaginer ce à quoi il pourrait ressembler. Plusieurs sites affirment ainsi qu'Apple pourrait repenser totalement l'équipement photo de son portable, à l'heure où la concurrence (Huawei et Samsung en tête) intègre déjà trois, voire quatre capteurs dorsaux.

Selon le site 9to5mac, toujours à l'affût des infos liées à Apple, le modèle haut de gamme de la marque pourrait intégrer trois capteurs dans un module carré. Photos à l'appui, le site montre une idée de ce à quoi ils pourraient ressembler au regard des plans d'usine que certains «leakers» auraient à disposition. A noter qu'un système Time of Flight (Temps de vol) pourrait être intégré également, celui-ci (déjà présent sur le Huawei P30 Pro) permet de mesurer la distance entre différents éléments d'une prise de vue afin de parfaire celle-ci.

Ce choix design serait assez surprenant, s'il se confirme. Apple pourrait le proposer pour ses modèles les plus chers. Le troisième capteur pourrait proposer un grand angle, une première pour les iPhone, alors que ce choix s'est assez largement généralisé chez la concurrence.

Une recharge sans fil inversée en vue

La recharge par induction inversée serait également l'un des points mis en avant par la firme de Tim Cook. A l'image de Samsung et Huawei qui proposent cette technologie sur leurs modèles phares, les prochains iPhone seront rechargeables sans fil, comme les modèles Xs et Xs Max. Toutefois, ils permettraient également de recharger d'autres appareils compatibles en retour. Ainsi, les derniers AirPods de 2019 dotés d'un écrin de recharge sans fil pourraient profiter de cette option intéressante pour les voyageurs.

Parallèlement, cette technologie permettrait aussi de faire oublié l'abandon du fameux AirPower, borne de recharge sans fil qu'Apple à choisi d'envoyer aux oubliettes.

Pas de 5G intégrée

Point quasi-certain, sauf surprise, Apple ne fera pas basculer ses modèles de 2019 vers la 5G. Encore trop peu de réseau sera disponible d'ici à la fin de l'année dans le monde et équiper un smartphone de la 5G n'est pas encore devenu un argument commercial. Les spécialistes envisagent plutôt l'intégration du réseau de 5e génération pour les modèles de 2020.

De nouveaux matériaux pour l'Apple Watch

Côté montre intelligente, l'Apple Watch Series 5 devrait s'inscrire dans la continuité de la Series 4, estime Bloomberg. Le nouveau design et son écran plus grand introduit en 2018 serait donc identique, à quelques petites spécificités près. Toutefois, des versions dotées d'une coque en céramique et en titane pourraient faire leur rentrée sur le marché. Enfin, les nouveautés seraient davantage à suivre sur le plan logiciel, avec WatchOS 6.

Une nouvelle Apple TV

Là encore la rumeur est persistante et tout à fait crédible. Apple devrait dévoiler une nouvelle version de son Apple TV, le passage à la 4K étant l'évolution majeure de la dernière mouture du petit boîtier. Reste qu'Apple prépare activement le lancement de son service Apple TV+ et ses programmes exclusifs. Il y a donc fort à parier que la marque à la pomme annonce un version plus moderne de son système entre deux trailers de ses séries en cours de production.

Par ailleurs, celle-ci pourrait davantage être orientée gaming, afin de supporter le lancement d'Apple Arcade, qui doit mettre en avant des jeux vidéo exclusifs à l'App Store.

Des iPad Pro de la photo ?

S'il est assez rare qu'Apple mette tous ses œufs dans le même panier lors de sa keynote, la société pourrait présenter une nouvelle mise à jour des ses iPad Pro pour 2019. Certains avancent ainsi que le haut de gamme des tablettes Apple pourrait hériter d'un triple capteur semblable à ceux imaginés pour les nouveaux iPhone. En outre, Apple pourrait en profiter pour l'équiper d'un écran OLED et non plus d'un écran Retina.

Si les hypothèses avancées sont plausibles, il n'en demeure pas moins qu'une présentation de ces appareils durant la keynote de septembre est peu probable. Apple a en effet tradionnellement réservé la keynote de rentrée à ses produits iPhone et Apple Watch, voire Apple TV.