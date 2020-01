L'iPad fête ses 10 ans et a su imposer le format tablette

Le 27 janvier 2010, lors d'une keynote mémorable, Steve Jobs, alors patron d'Apple, ouvrait la décennie en présentant l’iPad.

Une tablette présentée comme un concept hybride entre l'iPhone (lancé en 2007) et un ordinateur portable. Et si Microsoft revendique la création de la première tablette tactile de l'Histoire, avec son Tablet PC annoncé en 2001, l'iPad reste immanquablement comme un produit plus abouti qui marque les esprits et le grand public.

L'objet se présente alors comme une tablette arborant un écran de 9,7 pouces (25 cm) de diagonale. Il doit venir en complément de l'expérience offerte par un iPhone, avec la possiblité de lire des films et vidéos, d'offrir des applis bureautiques, de lire de la musique et de jouer de manière plus confortable à certains jeux mobiles. Le tout doit surtout tenter de faire oublier les PC portables pour qui cherche un usage multimédia.

Les 5 technologies qui ont marqué les années 2010 - De l'iPad à la voiture autonome , en passant par les objets connectés , la décennie a été riche en innovations, qui ont modifié nos habitudes #HighTech #innovations pic.twitter.com/oxDccDqBS8 — CNEWS (@CNEWS) 4 décembre 2019

Et comme pour l'iPhone, le succès est fulgurant avec pas mois de 3 millions d'exemplaires vendus dans les trois mois suivant sa commercialisation. Et si le marché des tablettes a connu des hauts et des bas durant la décennie 2010, l'iPad reste leader de ce marché. Apple aurait écoulé plus de 400 millions d'exemplaires entre 2010 et 2019.

Mais le produit ne s'est finalement pas imposer autant que les analystes le prédisaient au début de la dernière décennie. Ainsi, les ordinateurs portables, dont beaucoup prédisaient la mort, ont su résister, le format tablette n'ayant pas encore suplanter la flexiblité de leurs aînés.

En outre, les smartphones aussi sont venus très largement faire concurrence aux tablettes, grâce à leurs écrans de plus en plus grand. Reste qu'Apple n'abandonne pas ses tablettes. L'an passé, la firme à la pomme a non seulement lancé un iPad grand public, mais a remis à jour son iPad Mini, tandis que l'iPad Pro (lancé en novembre 2018) imposait un nouveau design.