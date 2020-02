On a testé Zombie Army 4 Dead War, un défouloir ludique au pays des morts-vivants

Et si, pour vous réchauffer, vous vous lanciez seul ou avec quelques ami(e)s dans un massacre de zombies à grande échelle plutôt jubilatoire ? C’est le programme de ce surprenant Zombie Army 4.

On va être honnête, on ne l’attendait pas vraiment ce Zombie Army 4 Dead War, disponible sur consoles et PC et réalisé par les Anglais de Rebellion. Un pur a priori bien mis à mal après quelques heures passées sur ce jeu d’action pur jus dans lequel le joueur doit, seul ou accompagné de comparses (jusqu’à trois), affronter les défuntes troupes d’Adolf Hitler ressuscitées façon George A. Romero. Une version revue et corrigée de notre histoire des années 1940 sur le mode des films de série Z. Le décor est planté, délicieusement kitsch, alors qu’on part au combat affronter ces cohortes de macchabées nazis.

On va même l’avouer, on s’est bien éclaté au milieu de ces hordes défuntes qui déambulent dans ces niveaux parfois labyrinthiques et truffés de passages secrets. Caméra placée derrière l’épaule de son héroïne ou de son héros, on progresse dans ces niveaux clairement mal famés. Côté design, le mort-vivant sait faire preuve de variété : armé ou non, bardé d’explosifs, équipé d’un lance-flamme, coureur façon 28 jours plus tard… on trouve forcément le zombie de ses rêves dans cette galerie gentiment gore qui parvient à constamment renouveler l’intérêt du jeu et de cette hécatombe avec.

Spin off de la très sérieuse série de jeux Sniper Elite (aussi conçue par Rebellion), Zombie Army fleure bon le grand n’importe quoi un brin burlesque. On arpente les niveaux à la recherche d’armes, de munitions ou de soins tout en dézinguant tout ce qui bouge. Un joyeux programme. Même si, héritage de la saga Sniper Elite, le fusil de précision reste une arme incontournable ici et que l’abattage à distance reste à privilégier. Les quelques ralentis façon rayons X qui illustrent certains de ces tirs de précisions (comme celui qui arrachent les testicules du mort qui vous assaillent) valent le coup d’œil et participent à l’atmosphère décalée et ludique de l’ensemble.

Petits massacres entre amis

Heureusement le joueur a à sa disposition tout une panoplie d’armes pour varier les plaisirs. Pistolets, fusils mitrailleurs, lance-flamme… Il est possible au fil de l’aventure d’améliorer chacune de ces armes tout comme son personnage qui acquiert ainsi de nouvelles capacités comme courir plus vite (indispensable dans un monde peuplé de zombies, comme nous l’apprend le film Bienvenue à Zombieland), obtenir plus de vie, pouvoir porter des armes lourdes, etc. Une bonne façon de personnaliser son (sa) combattant(e) tout en faisant un petit massacre entre amis sur mesure.

Mais ça n’est pas tout : mines, grenades, bombes incendiaires… tous les moyens sont bons. Des accessoires qui introduisent une vraie dimension tactique aux affrontements. Comment et où placer ces explosifs ? A quel moment ? A plusieurs, il faut se parler, se coordonner. Pour les amateurs de massacres de morts-vivants, impossible de ne pas songer à l’excellente série des Left 4 Dead (qui reviendra par ailleurs avec Back 4 Blood). Ce carnage en bonne et due forme s’avère vite plus subtile que prévu. Certains combats de boss contre des espèces de maxi-zombies demandent un brin d’organisation et de réflexion.

De quoi varier les situations avec ce jeu qui occupe un très très long moment. Après une première partie de 2h30, nous n’en étions qu’à 5% de la campagne ! Cela sans compter le classique mode Horde dans lequel il faut repousser des vagues infinies de zombies.

Alors oui, Zombie Army 4 ne révolutionne pas le genre, mais il reste difficile de ne pas se prendre au jeu, tant le gameplay et les mécaniques sont parfaitement dosés. Seul ou à plusieurs, on passe un excellent moment au pays non pas de Candy mais des zombies.

Chaque niveau constitue un défi qu’il est difficile de ne pas avoir envie de relever. C’est un signe qui ne trompe pas alors qu’on revient encore et encore sur le jeu, arme au poing, bien décidé à zigouiller les défunts. Contre toute attente, en tout cas de notre côté, Zombie Army 4 Dead War est une des belles surprises de cet hiver.

Zombie Army 4 Dead War, Just for Games, sur PC, PS4 et Xbox One.