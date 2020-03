Confinement : l'application Waze n’affiche plus les contrôles de police

Confinement de rigueur chez Waze aussi. L'application de navigation routière s'adapte aux règles pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, et a désactivé la fonction de signalement de policiers «de manière temporaire en France, depuis le week-end du 21 mars».

C'est une porte-parole de l’entreprise qui a confirmé l'information au Monde, jeudi 26 mars. Si le bouton qui permet de signaler les contrôles de police et les radars est toujours visible à l'écran, le signalement, lui, n'est pas pris en compte, et les alertes ne s'affichent plus sur l'itinéraire.

L'application, qui comptabilise 14 millions d’utilisateurs actifs par mois en France, affiche également une alerte appelant à prendre le volant uniquement en cas de «nécessité absolue», indique Franceinfo.

Propriété de Google, l'appli a également décidé, en lien avec les autorités françaises, d'épingler sur les cartes de son application les «centres médicaux où il est possible de se faire dépister du Covid-19», dans "certaines zones touchées du pays».