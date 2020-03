Les Mi 10 dévoilés par Xiaomi, nouveaux rois de la vidéo sur mobile ?

Le secteur de la téléphonie poursuit ses annonces produits, témoignant d'une guerre commerciale qui ne faiblit pas. Un jour seulement après Huawei, Xiaomi dégaine à son tour ses nouveaux smartphones premium ce vendredi 27 mars.

La série Mi 10 comprend trois mobiles 5G : le Mi 10, le Mi 10 Pro et le Mi 10 Lite. Trois modèles qui entendent concurrencer les séries Samsung Galaxy S20, les Huawei P40, le Oppo FindX2 et les Apple iPhone 11. Le Mi 10 sera commercialisé à 799 euros, tandis que le Mi 10 Pro le sera à 999 euros, avec des remises de 100 euros pour les précommandes qui débutent le 7 avril, avant une disponibilité en magasins à partir du 15 avril. Parallèlement, le Mi 10 Lite s'affiche comme un mobile plus abordable à 349 euros, un prix attrayant pour un smartphone 5G.

Parmi cette nouvelle famille, Xiaomi met bien sûr en avant son fleuron : le Mi 10 Pro, doté d'un écran Oled de 6,67 pouces. Une dalle elle aussi poinçonnée, à l'image des S20 et des P40 mentionnés plus haut. Peu de surprises donc côté écran, puisqu'il arbore également des bords incurvés hérités des designs avancés par Samsung.

Une tendance qui se généralise cette année sur les mobiles des constructeurs chinois. C'est donc principalement dans ses entrailles que le Mi 10 Pro se démarque, avec l'ajout d'un processeur Qualcomm 865 5G, qui devrait booster très largement la bête.

Le mobile des vidéastes ?

Surtout, Xiaomi a particulièrement mis en avant les capacités photo et vidéo de son mobile premium. Ce dernier hérite en effet qu'un quatuor de capteurs dorsaux, dont un capteur principal à 108 Mpixels, déjà vu sur le Mi Note 10, auquel s'ajoute un ultra grand angle (20 Mpixels), un téléobjectif 2x, ainsi qu'un système de zoom hybride pouvant aller jusqu'au 50x, porté par un système de stabilisation optique et numérique.

Lors de sa keynote, Xiaomi a assuré que son Mi 10 Pro était également un as en matière de vidéo. L'appareil est ainsi capable de filmer en 8K, avec une colorimétrie proche de la réalité. Slow motion, effet bokeh du sujet en mouvement, vidéo où le sujet principal apparaît en couleurs et tout l'arrière-plan en noir et blanc, mode shooting pro... L'outil promet d'offrir une expérience très complète et polyvalente pour les amateurs de vidéo. Un programme alléchant sur le papier que l'on a hâte de tester.