Switch, PS4... les consoles de jeu voient leur prix exploser en raison du confinement

Des Switch vendues plus de deux fois leur prix de vente conseillé, des PS4 Slim pour 100 euros de plus que la normale... En raison du confinement, la vente de consoles de jeu a connu un véritable boom pour s'occuper à la maison. Résultat, les stocks ont chuté et les revendeurs qui en détiennent font monter les tarifs.

Un constat qui s'est mué en un coup de gueule de la part des gamers sur les réseaux sociaux cette semaine. Parmi ces prix exorbitants, les plus impressionants touchent la Switch. Introuvable officiellement parmi les grands revendeurs du net et dans les grandes surfaces - tandis que les boutiques spécialisées ont dû baisser leur rideau-, la petite console de Nintendo voit des vendeurs peu scrupuleux jouer avec l'offre et la demande.

Un rapide tour sur les sites marchands les plus connus en témoigne. Pour la version de base de la Switch, on découvre un tarif de vente à 549 euros sur Cdiscount, 450 euros sur Amazon et 399 euros sur Rakuten, comme en attestent les captures d'écran ci-dessous prises ce mardi 31 mars. Si les prix de vente demeurent libres en France, les prix de vente traditionnels s'alignent souvent, voire sont légèrement inférieurs à 349 euros pour ce même modèle.

Les grands sites web-marchands qui ne disposent plus de stocks pour la machine affichent ces offres par le biais de leur market-place respectives, où ce sont des commerçants tiers qui décident de leur prix. S'ils peuvent légalement opérer un tel choix, certains s'affichent toutefois comme peu scrupuleux, d'autant que les délais de livraison promis ne seront probablement jamais tenus en raison du contexte particulier lié au confinement.

Mais la console de Nintendo, n'est pas la seule concernée par ce bond tarifaire. Le modèle PS4 Slim de Sony, vendu en moyenne 299 euros, se retrouve également depuis quelques jours 349, voire 399 euros chez certains e-commerçants.

Il faut souligner qu'avec le confinement et la possiblité de télécharger des jeux dématérialisés, le secteur du jeu vidéo compte parmi les grands gagnants. Les recherches liées au gaming ont explosé de 286 % entre les 21 et 25 mars dernier et les quatre premiers jours de mars, rapporte Le Dénicheur. «Toutes catégories confondues sur les marchés, les jeux vidéo se démarquent très largement, sans que les prix en soient toutefois très impactés (+2 % de hausse en moyenne) pour les jeux», souligne Romain Gavache, directeur France du site.