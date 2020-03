Coronavirus : ces films, livres, et jeux vidéo qui enregistrent un regain d'intérêt depuis le début de l’épidémie

«Contagion», Plague Inc., «La Peste», … L’épidémie du Covid-19 a suscité un regain d’intérêt pour certains films, livres, ou encore jeux vidéo, sur le thème général des pandémies.

Ces dernières semaines, le thriller «Contagion», réalisé en 2011 par Steven Soderbergh, s’est retrouvé en tête des téléchargements sur iTunes. Et pour cause. Le scénario présente plusieurs similitudes avec l’épidémie de Covid-19 apparue en décembre dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine. Comme dans le film, le virus a été transmis aux hommes par des animaux avant de se propager.

De son côté, Netflix ne pouvait rêver d'un meilleur calendrier pour la sortie de sa série documentaire, intitulée «Pandémie». Disponible depuis janvier sur la plate-forme, la série pointe le manque de préparation, sur le plan international, face à un nouveau virus. Les recherches sur Google concernant cette série, ainsi que le film «Contagion», ont d’ailleurs explosé dans le monde.

Le nombre de téléchargements du jeu vidéo «Plague Inc.», disponible sur mobiles et dont le but est de propager un virus le plus largement possible dans le monde en faisant un maximum de victimes, a lui aussi grimpé en Chine au début de l'épidémie, avant qu’il ne soit retiré de l'App Store dans le pays. Selon les autorités, il «inclut du contenu qui est illégal en Chine».

Les ventes de «La Peste» de Camus augmentent

Côté livres, les ventes du livre d’Albert Camus, «La Peste», ont augmenté durant les huit premières semaines de l’année 2020, a indiqué Edistats. Même dynamique en Italie, où les ventes ont été multipliées par trois selon Actualitte.com. Sous forme de chronique, le roman relate en cinq parties la vie quotidienne des habitants pendant une épidémie de peste qui sévit sur la ville d’Oran dans les années 1940.

Une hausse des ventes de "La Peste" de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite donne envie de relire certains classiques ! pic.twitter.com/yBFbOwAMXs — Edistat (@edistat_actu) March 2, 2020

Mais comment expliquer un tel engouement pour les ouvrages, films, livres et jeux vidéo anxiogènes ? «Ce soudain intérêt pour tout ce qui est lié aux épidémies et aux virus est un moyen pour les gens de mieux gérer ce qui se passe, a expliqué Robert Bartholomew, un sociologue médical qui étudie le phénomène d’hystérie collective. Le fait de parler des événements traumatisants peut aider les gens à «se libérer» et à «soulager leur stress».