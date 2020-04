Que voient les policiers lorsqu’ils scannent l’attestation de déplacement numérique ?

Afin de lire la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire numérique sur les smartphones, policiers et gendarmes sont équipés d'une application nommée CovidReader. Celle-ci leur permet de scanner votre QR code et d'afficher simplement les informations.

L'idée est d'abord de permettre aux autorités de ne pas avoir à toucher votre téléphone ou à le prendre en main pour des raisons sanitaires. L'application CovidReader a été développée par le ST(SI)2, acronyme du Service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure. Elle n'est donc pas disponible sur les smartphones normaux, ni sur les services d'applis mobiles traditionnels que sont Google Play ou App Store. Elle a ainsi été developpée pour les forces de l'ordre équipées d'un smartphone Neo et du système Secdroid, une surcouche Android maison du ministère de l'intérieur.

Concrètement, celle-ci fonctionne comme un lecteur de QR code classique et analyse les informations que l'usager a préalablement renseignées dans son attestation numérique. Prénom, nom, date et heure, domicile, date et lieu de naissance ainsi que les raisons cochées. S'il manque une information, l'application va immédiatement la mettre en évidence, relate le site iGen qui montre ces captures d'écrans. Policiers et gendarmes peuvent alors verbaliser en conséquence.

© iGen/capture d'écran

Parallèlement, le ministère de l'intérieur a souligné qu'aucune information personnelle n'était enregistrée et conservée par les autorités lors de la lecture de l'attestation. Afin d'être en conformité avec le RGPD et la Cnil, les informations personnelles ne sont pas conservées.

D'autre part, les policiers n'ont pas la possibilité de savoir si vous avez utilisé une ou plusieurs attestations le même jour. La seule information récupérée localement par les policiers et gendarmes est votre identité et votre adresse s'ils comptent vous verbaliser afin d'envoyer ultérieurement l'amende à régler à votre domicile. Mais là encore ces informations suivent le protocole habituel d'un PV et n'ont aucun lien avec l'application CovidReader.