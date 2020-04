On a testé le Samsung Galaxy S20 Ultra, le nouveau maître étalon des mobiles de 2020 ?

Commercialisés depuis le 13 mars dernier, les nouveaux Samsung Galaxy S20 se sont imposés comme les smartphones à suivre cette année, de part leur design et leur équipement photo qui a très largement inspiré la concurrence. Reste que la firme sud-coréenne a dans sa manche un autre fleuron : le Galaxy S20 Ultra 5G.

Une arme de guerre pour le leader mondial du marché des mobiles, que nous avons pu tester en cette période de confinement, et qui entend devenir une référence en termes de puissance et de qualité photo. Pourtant, les marques chinoises (Huawei, Oppo et Xiaomi notamment) n'ont pas dit leur dernier mot et comptent bien tancer Samsung dans ce domaine. Proposé au tarif de 1.359 euros, le S20 Ultra s'affiche en tout cas comme l'un des plus chers du marché.

Sur le plan esthétique, ce Galaxy S20 Ultra suit les codes des modèles S20 et S20+ qui intègrent un poinçon au centre de leur écran, à la manière du Note 10. Cette année, la caméra frontale se fait même plus discrète mais ne perd pas en qualité. Il en résulte un rendu des images encore plus impressionnant qui s'affichent en taille XXL sur un écran de 6,9 pouces, soit l'un des plus grands du marché. Le tout étant certifié HDR 10+. Et à l'essai, celui-ci ne déçoit pas. L'image offre un beau contraste, avec des couleurs flatteuses.

Samsung ajoute également un taux de rafraîchissement de l'image en 120 Hz, pour optimiser la fluidité de son interface, mais aussi pour certains jeux vidéo. Une option qu'il faudra toutefois activée, puisque par défaut le S20 Ultra affiche du 60 Hz, sans doute aussi pour économiser de la batterie. A noter que le capteur d'empreintes logé sous l'écran reste toujours d'actualité, comme dans le S10 sorti l'an passé.

Un zoom 100x impressionnant

Si sa taille imposante, mais relativement fine et étroite une fois en main, distingue le S20 Ultra de ses petits frères S20 et S20+, le S20 Ultra profite également d'un équipement photo surboosté. A commencer par la petite indication gravée dans le rectangle du module : Space Zoom 100x. L'objet permet alors de zoomer numériquement jusqu'à 100x par rapport à la normale. Un atout que l'on pourrait croire contestable, mais qui se révèle tout de même diablement efficace. Samsung y adjoint un système de stabilisation qui permet de prendre des clichés de loin, même à main levée. Et le rendu traité par le logiciel a posteriori améliore encore l'image. Reste que ce zoom offre un rendu optimal pour une photo prise de jour, avec un bel ensoleillement, ou encore sous une luminosité bien présente.

De l’ultra grand angle jusqu’au zoom 100x voici ce que donne le module photo du nouveau Samsung #GalaxyS20Ultra à main levée pic.twitter.com/ozl1GGLlP7 — Nicolas Cailleaud (@nicokayo) April 7, 2020

Pour le reste, Samsung s'appuie sur un capteur principal de 108 Mpixels doté d'une ouverture f:1.8, d'un ultra grand angle de 12 Mpixels (f:2.2) et d'un téléobjectif (f:3.5), ainsi qu'un capteur ToF (Time of Flight) afin d'améliorer les portraits. Le tout offre un panel complet pour les fondus de photographie, mais aussi des photos d'une incroyable précision, y compris en basse luminosité lorsqu'on ne zoome pas. Un très bon point qui conforte Samsung dans son savoir-faire en matière de photo. A noter, le zoom 10x est quant à lui mieux maîtrisé que sur les précédents modèles de la marque.

A cela s'ajoute un mode inédit chez Samsung, baptisé Single Take (une seule prise). Comme son nom l'indique, celui-ci permet aux personnes qui ne souhaitent pas se prendre la tête d'enclecher ce mode et d'appuyer en le maintenant le bouton de prise de vue. L'appareil va alors lancer une vidéo et prendre une série de clichés en même temps.

Une fois le déclencheur relâché, la biliothèque de l'appareil va alors afficher plusieurs images pêle-mêle en proposant des photos avec des filtres, du noir et blanc, des images classiques et une vidéo. Un petit plus sympa qui évite de jongler entre les différents modes et pourquoi pas avoir la surprise de photos qu'on n'aurait pas eu l'idée de prendre. Toutefois ce mode est (pour l'heure) aléatoire et il aurait été intéressant de pouvoir paramétrer la séquence générée, s'il on cherche un résultat particulier. Enfin, il reste possible de profiter de vidéo 8K.

Au final, ce Samsung Galaxy S20 est bien le monstre qu'il prétend être. Pourvu d'un processeur surpuissant, soutenu par une batterie de 5.000 mAh, il n'est quasiment jamais pris en défaut. On notera principalement la qualité de son écran géant et un équipement photo qui répond aux critières actuels que ce mobile contribue à tirer vers le haut. Prêt pour la 5G, il devrait répondre aux clients les plus exigeants. Heureusement, compte-tenu de son tarif élevé. Une référence qui se paie.

Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung, 1.359 euros.