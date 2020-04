Vidéo : chat et papier toilette, le nouveau challenge du confinement

Confinement oblige, l'ennui pousse les internautes à être toujours plus inventifs. Si certains challenge sont dangereux et ne doivent pas être reproduits, d'autres sont particulièrement drôles. C'est le cas du dernier défi né sur les réseaux sociaux, mettant en scène chats et rouleaux de papier toilette.

Lorsque la rumeur du confinement annoncé par Emmanuel Macron est arrivée aux oreilles des Français, certains d'entre eux se sont rués dans les supermarchés pour se ravitailler en papier toilette.

La démarche a pu énerver ou faire sourire, mais dans tous les cas, les propriétaires de ces innombrables rouleaux savent désormais quoi en faire. Construire des obstacles pour son matou, voilà leur nouvelle utilité.

Ce nouveau défi, intitulé «Toilet Paper Challenge» par certains, ou «Cat challenge» par d’autres, consiste à dresser un obstacle sous forme de rangées de papier toilette, et observer si son chat est assez agile ou pas pour les franchir.

Le maître peut augmenter progressivement la difficulté de l’exercice en ajoutant une rangée à chaque fois, façon jeu vidéo.

Ce défi lancé à nos félins (avec plus ou moins de succès) est devenu une véritable tendance sur les réseaux sociaux Tik Tok et Instagram, nos nouveaux meilleurs amis durant ce confinement.

Bien sûr, le challenge peut également fonctionner avec les chiens.

#quarantimekiller Hi Jimmy! Our dog Romeo was bored as heck so he decided to throw out a challenge using our most precious commodity. The next Olympian. 6 rolls high (no we aren’t hoarding toilet paper it’s just one pack from Costc) Keep up the great work! pic.twitter.com/ScFew5qXZ7

— Steve.M (@southbeachdoc) April 4, 2020