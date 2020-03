Confinement : les stars cartonnent avec le «Baby face challenge» sur les réseaux sociaux

On connaissait déjà le défi de jongler avec un rouleau de papier toilette relevé par les footballeurs. A l’initiative des stars du cinéma et de la musique, c’est un nouveau jeu qui fait son apparition sur les réseaux sociaux, le «Baby face challenge».

Le principe est simple. On publie une photo de soi, enfant, et on met ensuite au défi d’autres personnes de son entourage. Un excellent moyen de s’amuser pendant cette période de confinement.

Un challenge qui a particulièrement plu à l’actrice Leïla Bekhti. Après avoir mis en ligne sur Instagram un cliché d’elle petite, elle n’a pas hésité à diffuser des photos – plus ou moins flatteuses – de son mari, le comédien Tahar Rahim, et de ses potes comme Marina Foïs et Jonathan Cohen.

«La plupart des gens postent des photos d'eux mimi, jolies, mais moi j'ai la chance d'avoir des photos dites «dossier» de certaines personnes que je vous offre avec grand plaisir. Régalez-vous et attention aux yeux, ça risque de piquer...», avait-elle par ailleurs annoncé.

Jenifer, DJ Snake, Laura Smet ou encore Omar Sy... les personnalités issues du monde du cinéma, de la musique et du spectacle sont nombreuses à relever le défi chaque jour pour le plus grand plaisir de leurs fans. Les anonymes n'ont d'ailleurs pas manqué de suivre également l'exemple, et de s'échanger leurs souvenirs d'enfance sur les réseaux sociaux.